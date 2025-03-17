Адвокат Ефремова опроверг сообщения о проверке в колонии из-за звонка актера

Никакой проверки в белгородской ИК-4, в которой отбывает наказание актер Михаил Ефремов, на самом деле нет. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал его адвокат Юрий Падалко.

«Я прослушал эту запись, которая у Telegram-канала была. Я общаюсь четыре года с ним уже, и там ни голос не похож, ни манера речи. Это фейк. То есть никаких звонков не было, никакой проверки там не проводится, потому что самого повода для проверки нет», — заявил юрист.

По его словам, негативные слухи про Ефремова распространяют с целью настроить мнение общественности против артиста в преддверии его возможного условно-досрочного освобождения из колонии.

Напомним — информация о том, что что отбывающий срок за смертельное ДТП Ефремов связался с другом и пообещал закатить «чудовищную движуху» в Белгородской области, появилась в Сети 17 марта. Некоторые СМИ в ряде публикаций утверждали, что в колонии начали экстренную проверку.