Адвокат Добровинский заявил, что Алсу и Абрамов будут делить 20-30 млрд рублей

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что певица Алсу и ее бывший муж Ян Абрамов будут делить 20-30 млрд рублей. Такова примерная стоимость заявленного к разделу имущества.

Подробности узнало агентство Ura.ru.

Очередное заседание суда назначено на 21 марта. Какое имущество делят бывшие супруги, неизвестно – недвижимость находится в России и Великобритании. Ее оценку не проводили.

«Чтобы сказать общую стоимость имущества, нужно проводить оценку, а ее нет. По моим прикидкам, речь может идти о 20-30 миллиардах рублей», - рассказал Добровинский, который представляет интересы Абрамова.

Адвокат пообещал «показать мускулы» на предстоящем заседании. Он признался, что выслушав Алсу, понял, как будет действовать.

«Ожидания от процесса очень хорошие. Я никогда не проигрываю. Могут быть сюрпризы на грядущем заседании», - отметил звездный защитник.

Известно также, что речи о взыскании алиментов не стоит – Абрамов обеспечивает троих детей в полном объеме.

Ранее Добровинский уже заявлял, что со следующего заседания суда по разделу имущества все пойдет «не мягко».