Адвокат Добровинский предложил Пугачевой спеть на украинском на фестивале Вайкуле в Юрмале

Адвокат Александр Добровинский предложил Алле Пугачевой спеть на украинском на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Об этом правозащитник заявил в беседе с изданием StarHit.

Совсем скоро в Юрмале состоится фестиваль Вайкуле, на который были приглашены артисты, уехавшие из РФ. Адвокат напомнил, что все хиты приглашенных знаменитостей написаны на русском. Вот почему Александр поинтересовался, на каком языке будут выступать приехавшие в Юрмалу звезды.

По мнению Добровинского, о выступлении на иврите, латышском и английском говорить не приходится. Опроверг юрист и возможность исполнения песец на украинском. При этом ему было бы интересно послушать Пугачеву и ее хиты на данном языке.

«Я уже много раз слушал «Старинные часы». Но дело даже не в этом. Дело в том, что украинский язык в зале никто ни в зуб ногой», — считает Александр.

Адвокат убежден, что уехавшие из РФ артисты продолжат выступления на русском: на языке тех людей, «которых в Латвии видеть не хотят».

«Месть должна быть холодной, как Балтийское море», — резюмировал юрист.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что приехавшая в Юрмалу Алла Пугачева выступит в роли критика на «Рандеву». Подробности смотрите в этой статье.