Адвокат Добровинский назвал главную ошибку Долиной в деле с мошенничеством

Адвокат Александр Добровинский назвал главную ошибку Ларисы Долиной в деле с мошенничеством. Его слова передает StarHit.

После того, как суд встал на сторону певицы, признал сделку недействительной, а Полина Лурье осталась без денег и квартиры, Долина столкнулась с отменой и критикой россиян. Добровинский отметил, что его не касается скандал с участием знаменитости, но не прокомментировать инцидент он не может. Так, адвокат возмутился, что представители артистки отмалчиваются и не защищают ее. По мнению Александра, пока не будет официальных комментариев, нападки на Долину не прекратятся.

«Ошибка Ларисы и ее юристов заключается в том, что до сегодняшнего дня не было никаких внятных комментариев (не от нее — она как раз не должна ничего говорить), а от стряпчих, которые должны были объяснить, а затем вступить в бой за клиентку. Вот почему весь Интернет в мемах и насмешках над Ларисой Долиной. И, думаю, это продлится еще какое-то время. Чья это ошибка? Только ее», — высказался Александр.

Добровинский, не раз сотрудничавший со звездами шоу-бизнеса, отметил, что его клиенты всегда оставались в стороне от скандала.

«Щитом и рупором работал адвокат», — добавил он.

