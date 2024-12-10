Адвокат DJ Smash заявил, что блокировка клипа «Новая волна» вызывает удивление. Об этом сообщает NEWS.ru.

Адвокат музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash, высказался о решении суда, который постановил удалить клип «Новая волна» из-за оскорбления чувств верующих. По словам Руслана Коблева, перед началом клипа его создатели разместили специальное предупреждение, в котором сказано, что все происходящее на экране является выдумкой.

«Мы с удивлением об этом суде узнали только из СМИ. В самом видеоклипе имеется подробнейший дисклеймер, который эксперты, привлеченные прокуратурой, постарались не заметить. Там указано: „Все персонажи вымышлены и действия происходят в параллельной вселенной, не воспринимайте все всерьез“», — рассказал он.

Юрист добавил, что съемки проходили в павильоне.

«Действия происходят не в храме, а в созданных в съемочном павильоне декорациях. Это вообще вымышленная вселенная. Дальше только мультфильмы запрещать», — заявил он.

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