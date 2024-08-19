Адвокат Блиновской заявил, что блогерша подала заявление о банкротстве из СИЗО. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Несколько месяцев назад стало известно, что Елена Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. 19 августа суд отложил рассмотрение этого вопроса почти на три месяца. По словам представителя блогерши, адвоката Ивана Морозова, на этом настаивала налоговая.

Морозов также рассказал, что заявление о банкротстве — инициатива Блиновской.

«Позиции адвокатов по данному вопросу нет. Это инициатива Елены, подавала заявление она из СИЗО. Мы просили суд признать Елену банкротом», — рассказал он.

Юрист объяснил, что в случае признания Блиновской банкротом, реализация ее имущества будет проходить в упрощенной форме. Сейчас вся ее недвижимость арестована судебными приставами.

Ранее мы писали о том, что Елена Блиновская собирается продать квартиру отца для погашения долга.