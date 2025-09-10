Адвокат Блиновской прокомментировала новости о возможном переводе блогера в хозотряд

Осужденная на пять лет колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств Елена Блиновская не сможет перевестись в хозотряд в СИЗО, заявила адвокат блогерши Наталья Сальникова.

Сальникова объяснила, что еще не было ни одного заседания по апелляции — она пока не рассмотрена судом.

«Что касается версии про хозотряд, осужденный не имеет возможности подать заявление на этот счет, пока приговор не вступил в силу. Так что говорить пока не о чем», — приводит слова Сальниковой Kp.ru.

Оспорить решение суда защита Блиновской пытается более полугода. Первую апелляции подали еще весной, вторую — в июле. Именно поэтому приговор блогеру, назначенный в марте 2025 года, еще не вступил в законную силу.

Напомним, Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму, превышающую миллиард рублей, приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в миллион рублей.

Ранее сообщалось, что «королева марафонов» может выйти на свободу в ближайшие месяцы в случае перевода в хозотряд.