Адвокат Елены Блиновской ответила, собирается ли она на фронт

Адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова рассказала, что не знает о планах «королевы марафонов» отправиться на СВО. Ее слова приводит Газета.Ru.

Как рассказала юрист, блогерша не жалуется на условия содержания в СИЗО.

«Условия содержания удовлетворительные. Жалоб нет. О планах заключить контракт (с министерством обороны и уйти на СВО. – прим. «Страсти») или нет мне не известно», — поделилась Сальникова.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из России. Инфлюэнсерша сразу же признала вину в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей и сотрудничала со следствием во время ведения дела. Сначала блогерша была отправлена на домашний арест, однако через некоторое время меру пресечения изменили. Так, в январе 2024-го «королеву марафонов» перевели в СИЗО за нарушения условий домашнего ареста: Блиновская организовала новогоднюю вечеринку, на которой общалась с одним из свидетелей по ее делу, а это было запрещено ограничительными мерами.

3 марта суд вынес приговор Блиновской и назначил пять лет лишения свободы, а также штраф в размере миллиона рублей.

Ранее телеведущий Сергей Соседов назвал серой мышкой осужденную за неуплату налогов Блиновскую.