Адвокат Бедроса Киркорова озвучил его главное требование при разводе с женой

На днях стало известно, что 90-летний Бедрос Киркоров решил развестись с супругой после 26-ти лет брака. Причиной разрыва союза стала новая любовь артиста. Правда, пока все еще неизвестно, кто стал его избранницей.

Новость по-настоящему шокировала и поклонников, и сына певца. Филипп заявил, что не лезет в личную жизнь отца, хоть и не понимает, зачем нужно было венчаться, если не собирался жить с этой женщиной всю жизнь. При этом он принимает выбор Бедроса Филипповича и не осуждает. А сам музыкант тем временем уже активно вместе с адвокатом ведет бракоразводный процесс.

Юрист Киркорова-старшего заявил, что его клиент буквально лишился покоя в ожидании заседания суда. К жене у него есть только одно требование: он хочет, чтобы она отпустила его и без лишних скандалов согласилась расторгнуть их союз. Артист мечтает поскорее поставить точку в этой части своей жизни и желательно до своего 91-летия.

«Я только начал заниматься этой историей. Не могу влезть в голову супруге, что она хочет получить от мужа. Бедрос ждет одного – развода», - рассказал адвокат Александр Добровинский в беседе с изданием BLITZ.center.

Ранее жена Бедроса Киркорова прокомментировала бракоразводный процесс и заявила, что супруг с ней не разговаривает.