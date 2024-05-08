Адвокат Алешкин посоветовал Киркорову не извиняться после конфликта со Славой. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Филипп Киркоров снова оказался в центре скандала — на этот раз из-за комментария в сторону певицы Славы, которая обвинила хирурга Тимура Хайдарова в проблемах после пластики груди. Киркоров тогда заявлял, что певица сама виновата из-за несоблюдения указаний врача. Адвокат певицы Елена Сенина на днях призвала поп-короля извиниться за свои слова.

По мнению адвоката Андрея Алешкина, извинений Слава может добиться только через суд.

«Все извинения у нас обычно через суд. Надо признать, что в этой истории вторая сторона была несдержанна (Успенская, — прим. ред.), и, как мне известно, сейчас идет судебный процесс», — рассказал он.

Впрочем, юрист посоветовал не спешить Киркорову приносить свои извинения, ведь суд может встать и на его сторону.

«А если серьезно, в данном деле нет победителей», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров хотел выкупить костюм из шоу «Маска».