Адвокат Алешкин назвал Юрмалу лучшим вариантом для застрявшей в Израиле Пугачевой

Адвокат Андрей Алешкин предположил, что обострившийся палестино-израильский конфликт вынудит певицу Аллу Пугачеву искать другое место жительства. В прошлом году звезда обосновалась вместе с семьей в Кесарии, которую называют израильской Рублевкой.

По мнению Алешкина, в ближайшее время певица вместе с детьми может уехать в Латвию, где она по традиции проводит летнее время. При этом адвокат заверил, что варианты эмиграции в США или возвращения в Россию Пугачева не рассматривает.

«Пугачева на фоне открытых боевых действий в Израиле может уехать в Юрмалу в ближайшее время. У семьи есть возможность там жить. Оставаться Алле Борисовне в Израиле опасно», - сказал Алешкин в беседе с «ФедералПресс».

Весной 2022 года в Израиль уехал юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ). В сентябре к нему улетела супруга Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри.

Ранее мы писали, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, как проводит время с детьми в бомбоубежище в Израиле. Он заверил, что не оставит в трудную минуту Израиль, который является для него вторым домом.

*признан иноагентом на территории РФ