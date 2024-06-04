Адвокат Аграновский заявил, что Макаревичу* грозит до 5 лет за беседу с пранкерами

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что Андрею Макаревичу* (признан иноагентом на территории РФ) грозит до 5 лет за разговор с пранкерами. Об этом сообщает РИА Новости.

После беседы певца с пранкерами Вованом и Лексусом в отношении него началась доследственная проверка по статье УК РФ. По словам адвоката, если в высказываниях Макаревича* про поддержку Украины найдут признаки преступления, то то ему может грозить до 5 лет лишения свободы. В таких случаях предварительное расследование ведет ФСБ.

«По части 1 статьи 280 УК РФ Макаревичу* может грозить до 4 лет лишения свободы, а если его деяния будут квалифицированы по 2 части 280 УК РФ (с использованием интернета либо СМИ), то ему грозит вплоть до 5 лет лишения свободы. Он публичный человек и высказывался публично, поэтому, на мой взгляд, вторая часть вполне вероятна», — пояснил адвокат.

В беседе с изданием «Ридус» музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что СК «должен тщательно проверить высказывания» артиста. По его мнению, для певца «ситуация выглядит очень печально». Также он считает, что Макаревич* исчерпал себя как артист.

Ранее Макаревич* раскритиковал отель в Кишиневе из-за бутылочки с гелем для душа. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ