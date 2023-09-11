Аделина Сотникова перестала скрывать отношения и показала своего возлюбленного

Фигуристка Аделина Сотникова впервые вышла в свет с мужем Дмитрием, об этом сообщает Super.ru.

Аделина Сотникова тщательно скрывает все, что касается ее личной жизни. 27-летняя фигуристка 30 октября 2022 года стала мамой, но предпочла не раскрывать ни пол малыша, ни то, кто является отцом ребенка. Только спустя несколько месяцев она рассказала, что мужчину зовут Дмитрий.

О Дмитрии было практически ничего неизвестно, кроме того, что он теннисист. Позже журналисты установили, что супругом Аделины является 26-летний казахстанский теннисист российского происхождения Дмитрий Попко.

11 сентября пара впервые появилась вместе на дне рождения блогерши Елены Сажиной (HELEN YES). Сотникова надела белоснежное платье, а ее спутник был в светло-бежевом пиджаке.