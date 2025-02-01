«Адекватные россияне ее терпеть не могут»: Яна Поплавская резко высказалась об «отмене» Лолиты Милявской

Яна Поплавская снова жестко «прошлась» по Лолите Милявской после массовой отмены ее концертов. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что певица недостойна выступать на российской сцене, и объяснила, почему.

Актриса вспомнила об одном из скандальных интервью Лолиты, в котором она негативно высказывалась в адрес россиян. Яна Поплавская обратила внимание на то, что в разговоре певицы с Сергеем Марданов «ни разу не прозвучало слово „достоинство“». По мнению знаменитости, это произошло неспроста, поскольку артистка не является достойным гражданином России.

«Никто не сказал, что Милявская достойна выступать на сцене для россиян, что она достойная гражданка России. Потому что этого нет и не могло прозвучать», — заявила Яна Поплавская.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что «судят по поступкам», и напомнила о скандальном поведении Лолиты на сцене перед россиянами. Яна Поплавская рассказала, как артистка исполняла песни иноагентов, оголялась на концертах, «орала матом» и «ползала на голых вечеринках». Актриса назвала поведение певицы недостойным.

«Поиск предложил мне как минимум 40 уникальных публикаций в СМИ, как Лолита „не орет“, что она всем очень помогает. И одновременно множество эксгибиционистских постов, где она паясничает, <…> матерится как бомж. Не могу разглядеть, где же там достоинство?» — высказалась артистка.

Знаменитость поддержала массовую отмену концертов Лолиты, добавив, что «адекватные россияне ее терпеть не могут». «Она утверждает, что в ее отмену „вложены огромные деньги“. Смешно даже подумать, что какой-то сумасшедший потратил бы на это хотя бы копейку. Верить в то, что адекватные россияне ее терпеть не могут, она отказывается», — отметила актриса.

Ранее сообщалось о том, что Лолита вступила в перепалку с депутатом из Красноярска Еленой Пензиной. Певица заявила, что «самый простой способ привлечь внимание — раскритиковать известную личность».