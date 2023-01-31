«Адекватность потеряла»: звезда «Дома-2» бьет тревогу из-за психических проблем Ольги Бузовой

К поющей телеведущей Ольге Бузовой относятся по-разному. Одни ею восхищаются, другие презирают. Но никто не может отрицать, что блогер сейчас является одной из самых успешных девушек России. Она выпускает хиты, ведет рейтинговые шоу и транслирует свою жизнь на многомиллионную аудиторию. А начинала Ольга свой путь со скандального телепроекта «Дом-2», с которым у некоторых людей она до сих пор продолжает ассоциироваться.

Экс-участник телестройки Май Абрикосов на личном опыте знает, какой была раньше Бузова. И пока она блистает на эстраде, он ведет тихую жизнь в деревне, предпочитая не вспоминать о прошлом. Однако недавно 41-летний Абрикосов вдруг вновь решил откровенно порассуждать на тему бывших товарищей.

Май заявил, что ему жаль Ольгу, так как у нее большие проблемы с психическим здоровьем. По его мнению, артистка остановилась в своем умственном развитии, и все это усугубляется еще и тем, что ее лицо постоянно «пустое» из-за большого количества пластических процедур.

«Бузова уже не остановится, процесс деградации необратим. Она никогда не отличалась умом, а сейчас еще и адекватность потеряла. По мне, так Олю Бузову нужно изучать в психиатрии как жертву реалити-шоу, яркий экспонат», - считает Абрикосов.

Звезда «Дома-2» также заявил, что Бузова стала уже именем нарицательным и обозначает бездарность. Май посоветовал бывшей подруге остановиться и перестать смешить народ, однако сам понимает, что это уже невозможно.

К слову, Май Абрикосов совершенно не верит в те высоты, которых Ольга добилась. По его словам, артистки не видно ни на каких масштабных проектах, сборных концертах. А приходит Бузова только гостем на различные премии, на которые приглашают всех «звезд».

Ранее Ольга Бузова сообщила, что надолго покидает Россию, но не обозначила цели путешествия.