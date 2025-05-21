«Ад творится внутри»: Ксения Собчак объяснила, где можно встретить маньяка

Вернувшаяся из Канн Ксения Собчак побывала в Москве на премьере криминальной драмы «Фишер. Затмение» — продолжении нашумевшего сериала Сергея Тарамаева о серийном маньяке. На мероприятии телеведущая порассуждала о природе зла.

У Ксении есть опыт общения с убийцами — светская львица делала интервью со скопинским маньяком. По мнению Собчак, зло очень часто банально. Люди представляют себе его олицетворение в виде человека с ножом или другим орудием, но эта ассоциация обманчива, считает она.

«А на самом деле, часто, это наш сосед по маршрутке, простой парень, по которому ты никогда не скажешь, какой ад творится внутри», — порассуждала знаменитость в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».

Звезда отметила, что ей самой очень интересна природа зла, но этот вопрос — философский, и на него нет четкого ответа.

Напомним, на премьере второго сезона сериала Собчак появилась в компании супруга, режиссера Константина Богомолова. В Сети ходили слухи о разводе пары, но, судя по всему, они оказались необоснованными.