«Ад начался с дня, как она влезла в семью»: Седокову обвинили в препятствовании общению Тиммы с сыном

Друзья баскетболиста Яниса Тиммы продолжают «нападать» на певицу Анну Седокову с обвинениями. Они уверены, что артистка разрушила жизнь спортсмена и довела его до самоубийства. Один из приятелей погибшего Гатис Лининьш заявил — бывшая жена делала все, чтобы отделить Яниса от семьи, и препятствовала его общению с родным сыном.

По словам Гатиса, именно из-за Анны в последние годы жизни Янис не был близок с наследником. При этом ребенка вокалистки баскетболист воспитывал как родного и проводил с ним все время. Мальчик даже называл Тимму отцом.

«Он воспитывал ее сына как своего, может быть, даже больше, чем своего родного сына. Потому что эта женщина своими паразитическими методами сделала все, чтобы Янис как можно меньше общался с Кристианом. Я даже не буду начинать рассказ о ее влиянии на его отношения с родителями, потому что ад начался с того дня, как она влезла в эту семью», - заявил друг Тиммы.

К слову, друзья спортсмена утверждают, что Анна никогда сильно не любила бывшего мужа и у нее всегда был финансовый интерес. Якобы Янис тратил на нее миллионы, дарил дорогие украшения, водил по ресторанам и возил по миру, и когда деньги закончились, Седокова ушла от супруга.

Ранее появилась информация, что Анна Седокова готовится вернуться на сцену после смерти экс-мужа.