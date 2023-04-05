«Мне по сто девочек в день писали про беременность»: четыре скандала Алексея Кабанова

20 лет на сцене, 10 лет в браке. Самое время оглянуться назад и поделиться некоторыми секретами своей популярности. Так и поступил музыкант, рассказав о себе и своих скандальных историях.

Скандал1 .

В 2002 году никому не известный парень, освоивший синтезатор в родительской квартире, польстившись на рекламу ТВ, отнес кассету со своими записями в «Останкино».

И по результатам собеседования, прошел на конкурс «Фабрика звезд». Где неожиданно победил в составе группы «Корни». Тогда случившееся показалось многим невозможным – поползли слухи о протекции со стороны кого-то из организаторов.

Но стартап быстро превратился в череду блестящих гастролей и оглушительно успешных концертов. Впрочем, мало кто знал о финансовой подоплеке многочисленных турне.

«Мы получали по 100 долларов за концерт, но, в принципе, когда было два-три выступления за день, в месяц получалась нормальная для обычного человека сумма» По словам певца, главное его достижение тех лет – снятие комплекса страха перед публикой. В детстве парень панически боялся сцены.

Скандал 2 .

Встреча с одной из самых сексуальных девушек сраны (по версии журналов FHM и MAXIM) Сати Казановой показала разновекторные направленности их желаний. Кабанов хотел постоянной близости, модель не понимала, как можно жить вместе, не будучи супругами. Роман завершился взаимными хейтами. Сати обвинила музыканта в алкогольной зависимости. Алексей – в измене. Позже выяснилось, что и то, и другое - фейк.

Скандал 3 .

13 сентября 2013 года Алексей Кабанов и Розалия Кононян стали мужем и женой. В суеверия пара не верила, а вот в необходимость раскрутки дизайнерского бизнес-проекта Розалии – верила на все сто. По совету друзей, супруги сфабриковали историю, с которой Кононян потрясла видавший виды «Дом-2». Возмущенные фолловеры сочувствовали «рогоносцу Кабанову», а пара лишь смеялась и набирала популярность.

Скандал 4 .

В 2020-м Анна Харитонова на шоу «На самом деле» заявила, что родила от солиста «Корней» ребенка. «Да, интим был… Мне по сто девочек в день писали про беременность. И что?» — удивился певец.

Детектор лжи определил, что девушка во многом лукавит, ДНК-экспертиза окончательно провалила версию о беременности.