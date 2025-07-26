«Абьюзивные отношения – это зло»: Евгений Стычкин сделал неожиданное заявление о браке с Ольгой Сутуловой

Евгений Стычкин сделал неожиданное заявление о браке с Ольгой Сутуловой

Супруги женаты уже 13 лет и вместе воспитывают двоих сыновей: четырехлетнего Михаила и трехлетнего Якова. Звездная пара скрывает личную жизнь от публики. Однако на этот раз Стычкин в разговоре с журналистами рассказал и про отношения с женой.

По словам Евгения, в их браке с Ольгой царят гармония и взаимное уважение, а сами они одобряют абьюзивные отношения. Стычкин отметил, что не смог бы быть рядом с человеком, который морально его подавляет.

«Мне кажется, что все, сейчас модные слова буду говорить, абьюзивные отношения – это зло. Нужно из них уходить любой ценой. Если вам кажется, что вы любите, но при этом вам плохо, это ложь. Значит, это не любовь. Любовь делает только счастье», – разоткровенничался актер в беседе с The Voice.

Актер уверен, что над отношениями всегда нужно работать обоим партнерам, чтобы не потерять интерес друг к другу.

«Отношения – это игра, и, конечно, мы играем определенные роли. Но, с другой стороны, мне кажется, что если разбирать все на составляющие нам, людям без специализированного образования, то становится очень скучно», – призвал Евгений.

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