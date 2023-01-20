«Абсурдные факты»: директор Бориса Моисеева внес ясность в скандальное наследство артиста

Недавно издание «Starhit» опубликовало новость о том, что в Москву приезжает Маркс Толкач с целью вступления в борьбу за наследство умершего Моисеева. Брат артиста сделал довольно смелое заявление: он обвинил Сергея Гороха, концертного директора Бориса, в причастности к его уходу из жизни. По словам Маркса, именно Гороху достались все деньги и недвижимость певца. В новом интервью для издания «Teleprogramma» Сергей прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По мнению Гороха, в распоряжение СМИ попали «абсурдные факты». Вот почему он попросил сотрудников прессы проверять полученные данные. При этом концертный директор занял принципиальную позицию и не стал отвечать на нападки Маркса.

«Еще при жизни и задолго до ухода Борис просил меня не комментировать и не вступать в обсуждение его бытовых жизненных ситуаций. Все, что нужно, я уже сказал», — резюмировал Сергей.

Ранее Ирина Розанова сообщила о страшном падении на цементный пол. Знаменитость чудом не пострадала. Подробности инцидента читайте здесь.