«Чуть не угробили»: Ирина Розанова чудом осталась жива после падения на цементный пол

Ирина Розанова входит в число тех звезд, которые охотно делятся подробностями о себе. На этот раз актриса в беседе с Федором Бондарчуком рассказала о неприятном инциденте, произошедшим на съемочной площадке.

По словам знаменитости, ей досталась небольшая роль, но даже для нее потребовалось серьезное перевоплощение. На Розанову надели седой парик, очки, туфли на каблуке и костюм из кожи. В какой-то момент женщина потеряла равновесие и упала на цементный пол.

«Я дефилирую и слышу команду режиссера: "Размять шею". Стала выполнять требование и грохнулась на цементный пол. Режиссер подходит ко мне и спрашивает, жива ли я. "Да, твари мои, жива, и как теперь встать?". Вот так чуть не угробили меня», — сообщила Розанова.

К слову, поклонники артистки были крайне обеспокоены подобным заявлением, поэтому поспешили поинтересоваться ее самочувствием.

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