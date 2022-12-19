«Абсолютное истязание»: Билан рассказал, удалось ли ему избавиться от пристрастия к алкоголю

Общественность помнит те моменты из жизни Билана, когда он становился виновником крупных скандалов. Причиной этому является то, что певец выходил на сцену в нетрезвом виде. Жители Казани и Самары лично подтвердят этот факт. После этих событий Дмитрий осознал необходимость перемен. В откровенном интервью для программы «Ты не поверишь!» артист рассказал, удалось ли ему избавиться от алкогольной зависимости или нет.

Мужчина заявил о важном решении: он полностью отказался от спиртных напитков. Билан припомнил все скандальные события, случившиеся по его вине, и сообщил о страшном самоистязании. Певец больше не готов испытывать эти чувства и угрызения совести, поэтому он решился на кардинальные меры.

«Вы знаете, иногда бывает странно, что человек не пьет, не выпивал или не знает этого опыта в жизни, он не познал всю соль. А я столкнулся с этим. На тот момент у меня были непростые обстоятельства в жизни», — резюмировал Дима.

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