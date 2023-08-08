«Абсолютно больной ребенок!»: Иван Охлобыстин считает, что Алексею Панину* осталось недолго жить

Актер Иван Охлобыстин высказался по поводу нашумевшего интервью журналистки Ксении Собчак со скандально известной звездой «Жмурок» Алексеем Паниным*(Признан иноагентом на территории РФ). По его мнению, теперь стало абсолютно точно понятно, что его коллега нуждается в помощи профессиональных психиатров.

Панин* заинтересовал супругу режиссера Константина Богомолова своим весьма провокационным поведением и открытыми взглядами. Именно поэтому она решила пообщаться с ним и узнать, как он живет и что чувствует, находясь вдали от Родины и продолжая негативно о ней говорить. Однако желание Ксении раскрывать подобную личность поняли далеко не все. Ее довольно жестко раскритиковали в Сети и не поддержали даже отечественные звезды.

Иван Охлобыстин на своей странице в блоге заявил, что Собчак не должна была в принципе брать интервью у очевидно больного человека. Актер считает, что Алексею* следует уже давно показаться врачам.

«Он же абсолютно больной ребёнок! Ему домой срочно надо, лет на пять в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба», - высказался артист.

При этом после ознакомления с интервью Охлобыстину стало жалко 15-летнюю дочь Панина*, вынужденную многого лишаться из-за грехов отца. Иван считает, что коллега буквально подставил своего ребенка, ведь девочка хочет вернуться в Россию, но не может. «Так что, боюсь, жить ему недолго», - заключил актер.

Ранее Ксения Собчак оправдалась за интервью с Паниным* и заявила, что все монтировала с юристами.

*(Признан иноагентом на территории РФ)