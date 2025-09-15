«Абсолютная глупость»: Лолита опровергла, что попала в черный список на ТВ после скандала

Певица Лолита Милявская опровергла, что попала в черный список на российском ТВ после скандала с «голой» вечеринкой. В беседе с «Абзацем» артистка заявила: она не снимается в телепроектах из-за «отсутствия интереса».

Исполнительница хита «На Титанике» заверила: ее исчезновение с российских телеэкранов связано не с «отменой» после скандала, а исключительно с ее желанием и предпочтениями.

«Информация о том, что меня не хотят пускать на ТВ, — абсолютная глупость. Я просто не хожу на телевидение по причине отсутствия интереса к нему. Я на протяжении 40 лет снимаюсь в тех или иных передачах. У меня прекрасные отношения со всеми телевизионщиками, но интереснее мне сейчас с платформами. Я выбираю проекты, в которых меня еще не было», — заявила Лолита.

Напомним, певица оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Лолиту перестали звать на телевидение, а концерты стали массово отменять по России. У знаменитости также сорвался большой гастрольный тур, посвященный ее 60-летию. Сама артистка назвала происходящее «организованной травлей» со стороны общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее мы писали о том, что раскрыта тайна возвращения на сцену Лолиты после «отмены»: «Он решил купить ей успех».