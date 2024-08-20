41-летняя Алсу выложила фото в трендовой мини-юбке, показав стройные ноги

Исполнительница позировала перед зеркалом в примерочной.

Подписчики артистки подчеркнули, что она стала «раскованнее» одеваться после расставания с предпринимателем Яном Абрамовым. Некоторые пользователи отметили, что развод с мужем пошел знаменитости на пользу.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, у пары трое детей, однако в конце мая текущего года исполнительница неожиданно подала на развод. Причина разрыва не разглашается, но, как утверждали источники, близкие к семье, бизнесмен регулярно изменял певице, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали модель Анастасию Решетову. Позднее артистка подтвердила причастность Решетовой к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Ранее Алсу объявила о возвращении к работе после развода.