А жена знает? Одинокая Загитова призналась, что часто звонит Ягудину

Фигуристка Алина Загитова не останавливается только на спорте, а пробует себя в других амплуа. Девушка третий год подряд становится лучшей телеведущей по мнению читателей «Комсомольской правды». За 20-летнюю красавицу голосуют миллионы фанатов! Недавно она рассказала, что ей очень помогает в новой профессии коллега Алексей Ягудин.

Спортсменка работает в паре с мужем Татьяны Тотьмяниной на шоу «Ледниковый период». Зрители отмечают, что Алина и Алексей прекрасно смотрятся вместе. Они обмениваются шутками и поддерживают друг друга. В беседе с журналистами девушка заявила, что может спокойно позвонить Ягудину при подготовке к большим эфирам.

«Поскольку мой первый опыт ведения был связан с «Ледниковым периодом», больше всего мне помогал Алексей Константинович Ягудин, он меня вводил в курс дела, подсказывал, как справиться с волнением, подбадривал, давал очень нужные советы. Я по натуре такой человек, что люблю работать над собой, копаться в себе, своих недочетах и устранять их. Меня важно направить», – призналась девушка KP.RU.

По словам фигуристки, она занимается с преподавателем по речи, которая учила и продолжает учить ее правильно держаться перед камерой. Она помогает Алине перед важными съемками. С ней девушка тоже очень часто созванивается.

Ранее мы писали о том, как Губерниев вновь высмеял Загитову, получившую престижную награду.