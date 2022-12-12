«Аплодирую стоя»: Губерниев вновь высмеял Загитову, получившую престижную награду

Алина Загитова —, бесспорно, одна из самых выдающихся фигуристок в истории мирового спорта. Она является единственной обладательницей всех золотых медалей престижных международных турниров. Приостановив соревновательную деятельность, девушка отправилась покорять телевидение. Тем не менее не все согласны с тем, что у Загитовой есть талант к этому. Фигуристка нередко делает нелепые оговорки и во время интервью задаёт такие обескураживающие вопросы собеседникам, которые их ставят в тупик. Несмотря на это, Алина стала лучшей телеведущей, по версии «КП». Мимо этой новости не смог пройти Дмитрий Губерниев.

Спортивный комментатор неоднократно высмеивал способности спортсменки к новой для неё роли. Дмитрий даже предлагал Загитовой свою профессиональную помощь. По мнению Губерниева, за несколько уроков с ним Алина смогла бы улучшить технику речи, но девушка отвергла его предложение.

«Хочу сказать Марии Ситтель, Екатерине Андреевой, Яне Чуриковой и Батыршиной, — всем ведущим нужно поучиться у Загитовой. Уважаемые коллеги, вы уступили в этом вопросе! Что-то делаете не так, дорогие мои. Мне остаётся только аплодировать», — язвительно прокомментировал победу Загитовой Дмитрий.