«А вы точно рожали?»: поклонники потрясены внешностью недавно ставшей мамой Марины Кравец

В середине марта резидент Comedy Club Марина Кравец стала мамой во второй раз. Недавно юмористка решила показать кадры с выписки из роддома.

Снимками она поделилась в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном кадре звезда позирует со своей семьей в длинном синем платье. Она держит на руках свою новорожденную дочь Валерию, а ей вручают букет роз.

Поклонники пришли в восторг от фото Марины, которая прекрасно выглядит после родов.

«Вы как будто не рожали», «Как можно быть такой красивой после родов?», «Потрясающе выглядите», «Вот это да! А вы точно рожали?», — написали они.

Марина Кравец не рассказывала публично о своей беременности до декабря 2023 года. Свое положение она рассекретила на «Шоу Воли». Изменения в фигуре юмористка скрывала объемными нарядами. Она активно работала до последнего месяца беременности.

Юмористка с 2013 года состоит в браке с Аркадием Водаховым, с которым она училась на филологическом факультете и вместе выступала в КВН. В апреле 2020 года у них родилась дочь Вероника. Недавно у супругов появилась на свет малышка Валерия.