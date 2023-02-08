«А вы говорите: фигурист»: Арзамасова сделала резкое заявление после скандала с победой в шоу

Актриса и жена фигуриста Ильи Авербуха после победы в шоу «Ледниковый период» пытается отбиваться от хейтеров. Злопыхатели пишут девушке негативные сообщения и обвиняют в том, что она стала первой благодаря мужу, продюсеру программы. Звезда «Папиных дочек» недавно заставила поволноваться своих поклонников.

Знаменитость старается не отвечать на негатив в свой адрес, а наслаждается отдыхом с семьей и сыном. Она показала в личном микроблоге, как ее Левушка играет в конструктор. Мальчику так интересно это занятие, что девушка уже сомневается, станет ли их с Ильей наследник фигуристом.

«И так минут по 40 в день. А вы говорите: «фигурист», «артист». Может, это будущий строитель?» — выступила с заявлением Лиза.

Поклонники удивились, но отметили, что сейчас еще рано судить о будущем звездного мальчика. Многие надеются, что ребенок все же пойдет по стопам знаменитых родителей.

«Как вырос», «Мамино солнышко», «Умничка такой, старается», «Очень возможно, талант», «Профессия не столь важна», «Само очарование», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Авербух раскрыл причину своего одиночества до встречи с Арзамасовой.