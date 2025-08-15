«А вы бы не послали ее далеко и надолго»: Сергей Соседов высмеял Ольгу Бузову

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал поющую телеведущую Ольгу Бузову за завышенные требования и нарушение условий своего же райдера.

Соседова возмутило, что Ольга потребовала от организаторов мероприятия воду не той марки, которую изначально заказывала.

«Жалуются люди, что в райдере у нее было одно, потом она требует другое… Вода ей там не та минеральная, нужна какой-то определенной марки. А вы бы не послали ее далеко и надолго, чтобы она свою воду возила из Москвы. Это что вообще за отношение, что за поведение», - эмоционально высказался Сергей в беседе с mk.ru.

Поведение Бузовой, по мнению критика, недопустимо. Кроме того, его возмутило, что Ольгу называют ведущей.

Ранее Соседов объяснил пропажу с телеэкранов ведущего Валдиса Пельша желанием руководства видеть новые лица. Он заверил, что по ТВ показывают «кого угодно», кто удобен продюсерам, невзирая на рейтинги. Соседов не исключил, что Пельш не нравится кому-то «наверху».