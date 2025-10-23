«А у вас есть?»: певец SHAMAN обратился к поклонникам с вопросом о наркотиках*

Певец SHAMAN обратился к фанатам с вопросом о наркотиках* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Разговор с артистом состоялся в торговом центре. Видео публикует Ura.ru.

В ролике, который оказался в распоряжении СМИ, SHAMAN интересовался у молодых людей, принимают ли они запрещенные вещества*. В ответ фанаты засмеялись и спросили: «Нет. Тоже хотели?» Певец поддержал шутку и произнес со смехом: «А у вас есть?». Услышав отрицательный ответ, исполнитель хита «Я русский» похвалил молодежь.

«Молодцы, не надо!» - произнес SHAMAN, после чего ушел вместе со своей охраной.

Отметим, что певец всегда ходит с несколькими телохранителями. Охранники следят, чтобы к артисту не подходили близко посторонние люди, но не мешают поклонникам обращаться к кумиру за автографами.

Ранее SHAMAN исполнил на концерте в КНДР песню про товарища Ким Чен Ына.

