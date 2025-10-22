«А у меня есть выбор?»: комик Михаил Галустян не исчез из жизни дочерей после развода

После развода с супругой комик Михаил Галустян продолжает участвовать в жизни дочерей — Эстеллы и Элины. В эфире программы Пятого канала «Светская хроника» артист признался, что в их отношениях ничего не изменилось, для него они по-прежнему такие же принцессы.

Юморист рассказал, что продолжает их обеспечивать и каждую неделю скидывает деньги на карту на карманные расходы.

«То есть чтобы как-то там поесть, как-то себя обеспечить, купить себе косметику, еще чего-то. У них когда каникулы, они в Дубай летят отдыхать», — поделился актер.

По словам Михаила, он не представляет, как можно бросить детей на произвол судьбы. Более того, он поддерживает их не только финансово, но и старается участвовать в их увлечениях.

Например, старшая дочь Эстелла занимается актерским мастерством и участвует в театральных постановках, а младшая любит танцы, рисование и даже придумала свою линейку детской и женской одежды.

«Я не очень разбираюсь в моде. Всячески поддерживаю свою дочку в ее начинаниях. И, как оказалось, у нее это неплохо получается. Многим ее одноклассникам нравится, да и взрослые оценивают. Сказали, у нее очень крутая одежда», — гордо заявляет шоумен.

Галустян также наблюдает за своими наследницами в социальных сетях. Однако при этом он никак не ограничивает их свободу.

«Я смотрю, что они снимают, но не контролирую. А у меня есть выбор, что ли? Они все равно будут снимать», — поделился юморист.

Ранее Михаил Галустян вместе с бывшей женой отметил день рождения дочери.