«А с кем просто?»: Евгения Симонова рассказала о сложностях в браке с третьим мужем

Народная артистка России Евгения Симонова была замужем трижды. С последним супругом, режиссером Андреем Эшпаем, она живет в браке почти 40 лет. Звезда советского кинематографа призналась, что несмотря на идиллию, порой ей бывает трудно в семейной жизни.

Актриса называет Эшпая невероятно одаренным человек, но иногда ей сложно найти общий язык с супругом.

«У нас в этом году будет 40 лет совместной жизни. И я была счастлива с ним все эти годы. А с кем просто? А потом я считаю, что лучше жить сложно, но интересно. У нас хорошая пара, правда», — цитирует звезду «Афони» портал PROZVEZD.

Симонова отмечает, что встреча с Андреем случилась, когда у нее за плечами было уже два брака, а у него — один. Тогда актрисе было 30 лет, пусть и не сразу, но звездам удалось найти свое счастье.

Первым мужем Симоновой был актер Александр Кайдановский. В браке родилась дочь Зоя, подарившая кинозвезде двух внуков и внучку. Вторым избранником Евгении стал Дмитрий Полонский. В третий раз она вышла замуж за Андрея Эшпая — в браке появилась на свет дочь Маша.

Ранее у 69-летней Евгении Симоновой обнаружили рак легких. Недавно в Сети появились свежие снимки звезды, которые восхитили поклонников. На них актриса выглядит похорошевшей.