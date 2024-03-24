«А потом раз – и вой сирен»: Лариса Долина высказалась о теракте в «Крокусе»

Певица Лариса Долина придалась философским размышлениям на фоне теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. 68-летняя артистка призвала всех ценить жизнь и беречь близких людей.

«Вот так живешь, мечтаешь, планируешь... а потом раз - и вой сирен... И оказывается, что все, что тебе нужно в жизни, можно сложить в рюкзак», - написала Долина в своем Telegram-канале.

Как подчеркнула исполнительница хита «Погода в доме», в минуты трагедии становится понятно, что нет ничего ценнее, чем жизнь.

Берёшь за руку того, кого любишь... И оказывается, что всё, что тебе нужно — это жизнь. Жизнь - самая большая ценность. Берегите себя, берегите родных и близких! Берегите жизнь», - добавила Долина.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 137 человек, в том числе трое детей, еще 180 пострадали. 24 марта в России объявлен общенациональный траур.

Ранее охранник «Крокус Сити Холл» по имени Алексей заявил, что террористы ворвались в здание внезапно. При этом преступники сначала дождались, когда толпа войдет в здание, после чего открыли огонь на поражение в спины людям.