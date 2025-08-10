«А он плодовитый»: жену Дмитрия Диброва заподозрили в беременности от любовника после скандала

Жена Дмитрия Диброва рискует попасть в новый скандал после истории с изменой мужу. Пользователи Сети заподозрили Полину Диброву в беременности от женатого любовника.

Грядущий развод 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой супругой стал одной из самых обсуждаемых тем за последнее время. Сообщается, что пара разводится после 16 лет брака из-за измены Полины Дибровой. По информации СМИ, избранник 36-летней модели по имени Роман является бизнесменом и другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Супруги пока не комментируют скандал, что только подготавливает почву для новых домыслов.

Так, в Сети заговорили о возможной беременности Полины Дибровой. На свежих кадрах жена Дмитрия Диброва прячет лицо под солнцезащитными очками и позирует боком. Многие считают, что модель заметно изменилась внешне из-за стресса на фоне скандала, а некоторые уверены: она скрывает «интересное» положение. В качестве предполагаемого отца будущего ребенка уже рассматривают ее любовника. По слухам, именно из-за беременности любовницы Роман решился на разрыв с супругой, родившей ему шестерых детей.

Интернет-пользователи уверены: жена телеведущего посылает несвободному избраннику невербальные сообщения. Но есть и те, кто считает беременность Полины Дибровой надуманной.

«Вчера еще ее живот мне подозрительным показался. И она все время боком, послания Ромашке, видимо, так отправляет: «Не отвертишься»», «Не беременна, оставьте Полину в покое», «Желаю тебе счастья, Полина! Если слухи — правда, вы будете пара. Такой мужчина шикарный», «Она на днях выкладывала видео в купальнике, где живот плоский», «А что, он плодовитый», — пишут в Сети.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы состоят в браке с 2009 года, у них трое детей. На момент вспыхнувшего скандала шоумен находился в Испании, а его супруга улетела в Ереван со своим женским клубом. Позднее модель вышла на связь и в ответ на разрыв с мужем из-за измен отметила: «Мы живем как жили, все в порядке». 7 августа адвокаты подтвердили развод звездной пары.

Ранее Полина Диброва перед разводом отправила детей подальше от Москвы: «Я решила выдохнуть и немного гульнуть».