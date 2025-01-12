«А он говорит, что не нужен»: Анна Хилькевич подарила на Новый год мужу телескоп

Актриса Анна Хилькевич поделилась историей про то, как подарила супругу на Новый год ненужную вещь. Знаменитость вручила главе семейства телескоп, но тот не принял дорогой презент.

Хилькевич рассказала, что постоянно сталкивается с этой проблемой. По словам Анны, ее муж — аскет, которому никогда не нужны никакие подарки. На этот раз звезде «Универа» пришлось сдать обратно в магазин телескоп, передает Telegram-канал Звездач.

«Я ему на этот Новый год подарила телескоп. Он ему не понравился, и вот теперь надо сдавать. Такая прикольная штука, а он говорит, что не нужна», — поделилась историей актриса.

Ранее 64-летний певец Игорь Николаев показал подарок на Новый год от дочери. Девочка нарисовала известного отца. Исполнитель назвал свое изображение карикатурой.