«А носик-то мамин»: фигуристка Александра Трусова поделилась кадрами с первенцем

Российская фигуристка Александра Трусова впервые показала недавно родившегося сына. В своем Telegram-канале спортсменка выложила кадры с наследником, назвав их первой профессиональной фотоссесией малыша.

Александра стала мамой 6 августа. Первенца назвали Михаилом. На снимках спортсменка нежно обнимает и целует младенца.

«Рада представить вам нашего любимого Михаила Макаровича», — написала молодая мама.

Подписчики фигуристки пришли в восторг от фотографий мамы и сына. В комментариях поклонники Александры принялись активно гадать, на кого похож мальчик. Люди написали: «На Макара так похож, я прям не могу», «А носик-то мамин», «Так на папу похож».

Напомним, в августе прошлого года Александра вышла замуж за коллегу по льду Макара Игнатова. Свадьбу пара отметила в роскошной усадьбе в Московской области. Среди именитых гостей были фигурист Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской.

