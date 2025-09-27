«Она имеет право»: Маша Распутина может стать заслуженной артисткой России

Певица Маша Распутина вскоре может получить звание заслуженной артистки России. Такое мнение высказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Он предположил, что у исполнительницы хита «Живи, страна», до сих пор нет никаких званий по каким-то личным соображениям.

«Ведомства обратили внимание на многих артистов. Многих артистов прошлого будут награждать соответственно опыту. Насколько я помню, необходимо петь не менее 20 лет, чтобы получить звание. Маша на эстраде уже дольше. По всем нормам она имеет право», - сказал Рудченко в беседе с Абзацем.

Напомним, карьера Маши Распутиной началась в 1989 году.

Ранее певица рассказала, что после начала СВО не может посетить могилу матери на Украине. Она уточнила, что мама ушла из жизни в 1986 году, сейчас за захоронением следит священник. При этом Распутина не стала раскрывать город, где находится могила родственницы.