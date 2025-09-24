«А где в этом женщина?»: певица Алсу поделилась мыслями по поводу супружеских измен

Певица Алсу поделилась размышлениями на «неувядающую тему» супружеских измен. Свои мысли артистка выложила в новом посте в своем личном блоге.

Артистка отметила что часто слышит мнение о предрасположенности к изменам 99% мужчин, просто потому что «так устроено». И мудрые женщины должны закрывать глаза на неверность партнеров ради сохранения семьи.

«Честно? Мне это не видится мудростью, а удобной концепцией для мужчин, которым удобно иметь “тыл” и “фронт”, и при этом ничего не терять. А где в этом женщина? Ее чувства, границы, ее достоинство?» — задается вопросом исполнительница.

По мнению Алсу, человека от животного отличает интеллект и способность к анализу и выбору. А верность — это именно выбор, подчеркивает певица.

«Выбор — это решение не идти на поводу у инстинкта. И я точно знаю, когда ты уважаешь себя и другого — ты не строишь двойную жизнь. А если любовь ушла, можно уйти честно. Без предательств, без тайных игр. Для меня это про зрелость, уважение, правду. Мне хочется быть в отношениях, где есть чистота и доверие», — заключила звезда.

