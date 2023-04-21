«А где, в чем она?»: адвокат Филиппа Киркорова прокомментировал призыв проверить певца на ЛГБТ-пропаганду

Недавно стало известно, что в Генпрокуратуру России и Роскомнадзор поступила просьба о проверке юбилейного концерта Филиппа Киркорова на ЛГБТ-пропаганду. Выступление певца привлекло внимание юриста Максима Сурова. Он заявил, что в какой-то момент артист на сцене закинул ногу на мужчину-танцора и приобнял его.

Сам вокалист ситуацию не прокомментировал, зато на связь вышел его адвокат Александр Добровинский. Он сообщил, что органы отклонят запрос на проверку и даже не будут рассматривать это дело.

«Я думаю, что откажут, я уверен. А где, в чем она? (пропаганда — прим. «Страсти»)», - цитирует слова Добровинского издание Lenta.Ru.

Отметим, что юбилейные концерты Филиппа Киркорова сейчас активно обсуждаются в Сети и не только из-за пропаганды. Дело в том, что в одном из номеров артист появился перед зрителями в черном обтягивающем трико, в котором поклонники отчетливо увидели труды звездного хирурга Тимура Хайдарова – упругие ягодицы. Видео, в котором Филипп трясет бедрами под музыку, стало настолько популярным, что теперь его комментируют не только фанаты, но и друзья исполнителя. Так, на днях высказалась Яна Рудковская и даже поделилась своим мнением по поводу того, как еще вокалист может улучшить свое тело.