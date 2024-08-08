«А где супруга?»: в Сети заговорили о тайном разводе звезды «Уральских пельменей» Сергея Исаева

Звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев встретил день рождения с родителями и сыновьями. Жены Ирины с ним не было.

Обычно Исаев делился снимками с супругой и признавался ей в любви. Однако последнее фото датировано маем 2021 года. Ирину давно не замечали на кадрах с семейных праздников и видео с отпуска.

«А где супруга на видео?», «Сергей, а у вас жена есть? Почему ее никогда нет в кадре?» «Сергей, а у вас жена есть? Почему ее никогда нет в кадре?» - стали спрашивать у Исаева подписчики.

Сергей и Ирина молчат о том, что происходит в семье. Исаев показывает детей, а свой день рождения он встретил с родителями, сыновьями и друзьями. Об Ирине Сергей не упомянул.

Видео с праздника он подписал словами: «Отмечаю на прекрасном озере Увильды, на замечательной яхте, с моими самыми родными и близкими: с моими родителями, детьми и моими друзьями».

Близкий к семье источник заявил, что слухи об их разводе, действительно, были, но об этом «достоверно неизвестно».

На вопрос журналистов Kp.ru Ирина заявила, что не комментирует личную жизнь.

Ранее певица Юлия Михальчик рассказала о первом разводе. Она сравнила расставание с «концом света» и призналась, что давно пережила этот период.