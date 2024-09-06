«А где Паулина Андреева?»: начались съемки третьего сезона сериала «Метод»

Начались съемки третьего сезона сериала «Метод» с актрисой Анной Савранской, играющей главного женского персонажа. Она заменила актрису Паулину Андрееву.

Об этом сообщает Газета.Ru.

«Метод-3» выйдет на Кинопоиске в 2025 году. События в новой части происходят спустя пять лет.

Режиссером картины снова стал Юрий Быков. Исполнительный продюсер очередного «Метода» - Максим Полинский.

Зрителей интересует один вопрос: «А где Паулина Андреева?» Известно только, что она не появится в продолжении сериала. Не ясно, отказалась ли актриса сама или была другая причина.

Ранее ортодонт-гнатолог Лиана Стрипская рассказала, что Андреева носила брекет-систему для исправления скученности зубов в верхнем ряду. Актрисе приходилось посещать стоматолога раз в 4-6 недель.