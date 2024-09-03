Паулина Андреева отказалась от ролей в кино ради красивой улыбки

В мире высоких технологий и век социальных сетей лицо человека становится своего рода визитной карточкой. Особенно для публичных персон — знаменитостей, к которым прикованы взгляды миллионов людей. Улыбка Паулины Андреевой является одной из главных отличительных черт актрисы и, несомненно, привлекает внимание. Однако за её безупречностью скрывается не только природная красота, но и кропотливый труд профессионалов. О тонкостях ортодонтического лечения Паулины Андреевой сайту «Страсти» рассказала ортодонт-гнатолог Лиана Стрипская.

Паулина Андреева обладает природными данными, которые выгодно отличают ее среди других знаменитостей. У неё хороший тип лицевого скелета, правильное расположение губ, нижней челюсти и шейно-подбородочной зоны. Эти особенности позволили ей выглядеть прекрасно даже до проведения ортодонтического лечения. Тем не менее у Паулины были свои стоматологические особенности, с которыми она обратилась к специалисту.

Путь к идеальной улыбке Паулины Андреевой

Основной проблемой стала скученность зубов на верхнем ряду. Это является достаточно распространенной проблемой, которая решается при помощи квалифицированного ортодонтического вмешательства.