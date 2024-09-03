Паулина Андреева отказалась от ролей в кино ради красивой улыбки
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В мире высоких технологий и век социальных сетей лицо человека становится своего рода визитной карточкой. Особенно для публичных персон — знаменитостей, к которым прикованы взгляды миллионов людей. Улыбка Паулины Андреевой является одной из главных отличительных черт актрисы и, несомненно, привлекает внимание. Однако за её безупречностью скрывается не только природная красота, но и кропотливый труд профессионалов. О тонкостях ортодонтического лечения Паулины Андреевой сайту «Страсти» рассказала ортодонт-гнатолог Лиана Стрипская.
Паулина Андреева обладает природными данными, которые выгодно отличают ее среди других знаменитостей. У неё хороший тип лицевого скелета, правильное расположение губ, нижней челюсти и шейно-подбородочной зоны. Эти особенности позволили ей выглядеть прекрасно даже до проведения ортодонтического лечения. Тем не менее у Паулины были свои стоматологические особенности, с которыми она обратилась к специалисту.
Путь к идеальной улыбке Паулины Андреевой
Основной проблемой стала скученность зубов на верхнем ряду. Это является достаточно распространенной проблемой, которая решается при помощи квалифицированного ортодонтического вмешательства.
Предположительно, лечение Паулины Андреевой на брекет-системах следовало стандартным этапам: после снимков были изготовлены оттиски и установлены брекеты. Актрисе пришлось посещать стоматолога раз в 4-6 недель для корректировки дуг и, при необходимости, резинок.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог
Будучи одной из самых востребованных актрис театра и кино, Паулина Андреева решилась поставить брекет-систему. Невзирая на временные неудобства и необходимость приспосабливаться к новым условиям, Паулина не потеряла своей уверенности. Фотографии с различных мероприятий и фотосессий демонстрировали ее готовность улыбаться во всю ширь, показывая свои временные брекеты.
Паулина доказала, что истинная уверенность заключается не в безукоризненной внешности, а в способности оставаться собой, несмотря на изменения внешнего облика. Кинокарьеру актрисе пришлось на время приостановить, однако от творческой деятельности в театре она не отказалась.
Лиана Стрипская
Ортодонт-гнатолог