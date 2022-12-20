А где Лиза? Авербуха сняли во время страстных объятий с телеведущей
Одинокая телеведущая показала страстные объятия с женатым Авербухом.
Фото: Мария Торопова/ Starface.ru
Фигурист Илья Авербух уже два года счастлив в браке со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой. Со стороны кажется, что в отношениях супругов царит полная гармония, но в последнее время в Сети часто появляются слухи о том, что влюбленные отдалились друг от друга. Еще больше разговоров началось после того, как в Интернете появилось видео, на котором мужчина обнимается с известной телеведущей.
Недавно у тренера и хореографа был день рождения. Коллеги, друзья и родные написали множество поздравлений в адрес именинника. Красавица Алла Михеева тоже посвятила Илье трогательный пост. Она призналась в своих теплых чувствах и показала видео, состоящее из многочисленных объятий с Авербухом. В конце она добавила смайлики в виде красных сердец в знак пылкой любви.
«Илья Изяславич! Очень вас люблю. Вы самый лучший наставник, шеф, друг. Спасибо вам за такие прекрасные номера на льду и вашу поддержку», — написала Алла.
Соцсети Аллы Михеевой
Михеева очень сблизилась с фигуристом на съемках шоу «Ледниковый период». Телеведущая танцует в парке с Иваном Букиным. Но поклонники обращают внимание, что она больше сосредоточена на Илье. Алла постоянно ищет возможность прикоснуться к мужу Арзамасовой.
«А как же Лиза отнеслась к тому, что на шее мужа прыгает чужая баба?», «Это уже перебор со стороны Аллы, она же в курсе, как ее поступок выглядит со стороны», «Зачем так бурно выражать свои чувства на шее чужого мужа? Стыдно должно быть!», «Почти поцеловались», — пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Арзамасова страшно похудела на фоне слухов о разводе с Авербухом.