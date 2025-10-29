«Были истории, когда мужик истерики закатывал»: Ксения Бородина рассказала, чем ее покорил Николай Сердюков

Ксения Бородина заявила, что Николай Сердюков носит за ней чемоданы. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Бородина показала, как ее муж Николай Сердюков во время путешествия носит за ней сумки с покупками.

Знаменитость рассказала подписчикам, что ее супругу несложно помочь поднять вещи телеведущей. В то же время она уколола своих бывших мужчин, которые, судя по всему, не очень любили носить чемоданы за Бородиной.

«С тех пор, как я замужем за Николаем, я ни одного чемодана в руки не взяла. Он всегда этим занимается, всегда помогает. А почему меня это восхищает? Потому что в жизни были истории, когда мужик истерику закатывал, почему так много чемоданов и он обязан их таскать», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина рассказала об отношениях 16-летней дочери с Сердюковым.