«А что смешного?»: 54-летний Пресняков сделал замечание Подольской перед миллионом людей

54-летний певец Владимир Пресняков сделал замечание своей жене, Наталье Подольской. Артистка не совсем аккуратно спрыгнула с пальмы и задела очки мужа, те упали, но не на землю.

Подольской было смешно от того, что случилось. Ее мужу не совсем это понравилось.

«А что смешного?» - сказал Пресняков супруге, которая младше на 14 лет.

Подольская продолжала смеяться и ответила, что ей «очень смешно».

Произошедшее увидела вся аудитория певицы – количество подписчиков в ее соцсетях составляет 1 миллион 400 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Пресняков и Подольская отправились на Мальдивы. Их дети остались в России.