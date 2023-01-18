14:02, 18 января 2023
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«А что смешного?»: 54-летний Пресняков сделал замечание Подольской перед миллионом людей
Владимир Пресняков сделал замечание Наталье Подольской за упавшие очки.
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
54-летний певец Владимир Пресняков сделал замечание своей жене, Наталье Подольской. Артистка не совсем аккуратно спрыгнула с пальмы и задела очки мужа, те упали, но не на землю.
Подольской было смешно от того, что случилось. Ее мужу не совсем это понравилось.
«А что смешного?» - сказал Пресняков супруге, которая младше на 14 лет.
Подольская продолжала смеяться и ответила, что ей «очень смешно».
Произошедшее увидела вся аудитория певицы – количество подписчиков в ее соцсетях составляет 1 миллион 400 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Пресняков и Подольская отправились на Мальдивы. Их дети остались в России.
Источник фото:Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги:
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