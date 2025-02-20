А было ли ухудшение? Коллеги перенесшей инсульт Кондулайнен раскрыли правду про ее здоровье

Актриса Ирина Чипиженко рассказала про ухудшение состояния Елены Кондулайнен. Об этом сообщает 360.ru.

20 февраля в СМИ появилась новость о том, что Елена почти не может говорить и с трудом передвигается. Якобы артистка тяжело восстанавливается после перенесенного инсульта в 2020 году. Коллега Елены отметила, что не видела ее в 2025 году, но слышала про ухудшение здоровья.

«Вы знаете, я очень редко прихожу в театр. Только тогда, когда у меня два моих действующих спектакля «Волки и овцы» и «Антракт». Я слышала, что, вроде как, ухудшение было», — высказалась Ирина.

Актриса уточнила, что в крайний раз видела Елену в прошлом году. Тогда ее состояние не вызвало опасений, и коллеги обсудили рабочие моменты.

«Самое главное, что перебросились где-то даже парой фраз. Мы говорили о том, что работать надо», — рассказала Чипиженко.

Также журналисты связались с художественным руководителем Московского академического театра сатиры Евгением Герасимовым, но тот отказался от комментариев, назвав Елену «больным человеком».

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