«А Авроре на это нормально смотреть?»: в Сети обсуждают резко изменившегося Григория Лепса

В последнее время внимание публики приковано к роману 62-летнего певца Григория Лепса и 18-летней студентки Авроры Кибы. Недавно пара появилась вместе на «Новой волне» в «Сириусе», а затем девушка пришла поддержать артиста на его концерте в Москве. Но пользователи Сети обратили внимание на изменившуюся прическу знаменитости и заметили, что он начал лысеть. Об этом пишет «7Дней.ru».

Как предполагают многие, Григорию Лепсу сделали неудачную пересадку волос, после чего по всей голове певца проплешины и пятна. Публика возмутилась переменами во внешнем виде артиста. Многие задаются вопросом, почему он демонстрирует свои недостатки и как к этому относится его молодая избранница.

«Прическа Лепса вызывает большой интерес», «Как-то мерзко стало», «Неужели парик не мог нацепить? Зачем подобное уродство демонстрировать?», «Называется, публичная личность. Неприятно», «А Авроре на это вообще нормально смотреть?» — пишут в Сети.

Однако, судя по свежим кадрам, на которых Григорий Лепс проводил время вместе с Авророй Кибой и ее мамой перед концертом, а перед выходом на сцену публично поцеловал девушку, певца совсем не волнует его прическа.

Напомним, роман Григория Лепса с Авророй Кибой обсуждали все лето. Впервые певец вышел в свет с девушкой, которую назвал своей невестой, в июне этого года. Пара не раскрывает подробности отношений, но появляются вместе на светских мероприятиях. Многие считают, что роман артиста и студентки является пиаром. При этом, по информации СМИ, в окружении знаменитости утверждают, что все серьезно.

Ранее сообщалось о том, что Григорий Лепс впервые высказался об отношениях с 18-летней Авророй Кибой после ее переезда в Лондон.