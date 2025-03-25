99-летний Александр Зацепин сравнил себя с грузовиком, которому нужен прогрев

Советскому и российскому композитору Александру Зацепину 10 марта исполнилось 99 лет. Он до сих пор работает и продолжает активную деятельность. Народный артист России рассказал, как ему удается быть продуктивном в таком возрасте.

Александр Сергеевич признался, что недавно написал четыре мюзикла и балет. Порой композитор испытывает лень, но всегда старается ее победить. Он считает, что секрет продуктивности связан с физической деятельностью. Артист сравнил себя со старым грузовиком, которому необходимо прогреться, чтобы хорошо поехать.

«Я как этот грузовик с утра встану, 35 минут делаю зарядку и потом работаю. Иногда бывает, что утром неохота ничего делать, но я себя обязательно каждый день заставляю», — рассказал он НСН.

После зарядки автор музыки к известным советским фильмам завтракает, а затем работает за компьютером. Именно дисциплина помогает Зацепину сохранять продуктивность, отметил он.

Напомним, у композитора появилась возлюбленная Муза Ли, которая моложе его на 50 лет. Отметим, что Зацепин был четыре раза в браке, последняя супруга Александра Сергеевича умерла от рака. Внуки артиста живут в Париже.