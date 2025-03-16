У 99-летнего Александра Зацепина появилась Муза Ли, которая на 50 лет его моложе

У 99-летнео композитора Александра Зацепина появилась возлюбленная по имени Муза Ли. Теперь благодаря женщине, которая моложе на 50 лет, каждое утро музыканта начинается с йоги.

«Мы случайно познакомились на концерте, меня попросили привезти Александра Сергеевича, я была рядом с его домом. Получилось так, что после этого мы постоянно вместе», - разоткровенничалась Муза в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

После знакомства Муза Ли ни на шаг не отходит от Зацепина и за глаза называет его просто «мой». Пара все время проводит вместе.

Четвертая жена композитора пианистка Светлана Морозовская умерла от рака. Зацепин долгое время жил один в 180-метровой квартире. Его дочь и внуки живут в Париже.

Ранее Александр Зацепин много работал с певицей Аллой Пугачевой, а с артисткой Машей Распутиной записал только одну песню. Он объяснил, что у исполнительницы «культуры нет общей». На вопрос, отличается ли интеллигентностью Пугачева, Зацепин ответил утвердительно.